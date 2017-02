À la photo-finish. Lukasz Teodorczyk était en tête de notre classement jusqu’au tout dernier vote qui a fait pencher la balance en faveur de Jose Izquierdo pour un seul petit point. Un thriller au suspense haletant qui se poursuivra certainement ce mercredi soir à Lint pour la soirée de gala qui couronnera le nouveau Soulier d’Or .

Le trophée reviendra à l’artiste brugeois ou au buteur anderlechtois, aucun doute là-dessus. Le premier tour (les six derniers mois de la saison passée) est promis à Izquierdo. Le second (les six premiers mois de cette saison) à Teodorczyk. C’est la proportion de votants et d’éventuels suffrages plus surprenants qui feront la différence.

Dans leur vote, les quinze journalistes de la DH ont placé plus souvent Teodorczyk en tête (15 fois sur 15 au second tour) mais Izquierdo a été classé plus souvent dans le Top 3 (16 fois dont 1 seule fois au second tour).

L’indécision est telle qu’on imagine bien le Colombien et le Polonais battre le record du plus petit écart entre le premier et le deuxième au classement général du Soulier d’Or , effaçant des tablettes l’édition… 1961 où Paul Van Himst avait devancé Denis Houf de deux points. À moins qu’ils ne terminent à égalité pour la toute première fois en 63 éditions…

La dernière fois que la lutte fut si intense, c’était en 2014 entre Dennis Praet et Victor Vazquez. Un Anderlechtois et un Brugeois à nouveau. À l’époque, c’est le Mauve qui s’était chaussé d’or avec cinq petits points d’avance sur le Blauw en Zwart . Revanche brugeoise ? Réponse ce mercredi à 22h20.

La lutte pour les places d’honneur s’annonce belle également. Entre Ruud Vormer, Sofiane Hanni et Ishak Belfodil, l’écart n’est pas immense non plus même si le milieu brugeois semble bien parti pour arracher la troisième place. Les treize autres joueurs cités par nos journalistes se partagent les miettes de notre classement.









Votes mystérieux et vacances…

Izquierdo ou Teodorczyk ? Comme les votes de la DH le confirment, l’écart ne sera pas grand entre les deux joueurs ce mercredi soir. Mais qu’est-ce qui fera la différence ? À nos yeux, deux aspects inhérents aux votes pour le Soulier d’Or seront décisifs. L’un pour le Colombien de Bruges, l’autre pour le Polonais d’Anderlecht.

Bonne nouvelle pour Izquierdo : la volonté de quelques journalistes de voir un lauréat également vainqueur d’un trophée collectif avec son club. Pour faciliter le succès du Brugeois, champion en mai dernier, certains n’ont pas hésité à orienter clairement leur vote. En oubliant Teodorczyk et/ou en aidant au maximum Izquierdo au second tour des votes. Le vote secret du Soulier d’Or permet aisément ce genre de fantaisie, contrairement au Ballon d’Or , par exemple, où tous les scrutins sont rendus publics une fois le trophée remis.

Bonne nouvelle pour Teodorczyk : les journalistes sont traditionnellement plus nombreux à voter au second tour. Parce que la remise du trophée est plus proche et donc plus concrète dans la tête mais aussi parce que les bulletins du premier tour de vote arrivent fin mai-début juin et sont quelques fois oubliés dans l’euphorie des vacances…





Le classement de La DH/Les Sports

Voici le classement suite aux votes de 15 journalistes foot de la DH

1. Jose Izquierdo (FC Bruges) 46 pts

2. Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) 45 pts

3. Ruud Vormer (FC Bruges) 25 pts

4. Sofiane Hanni (FC Malines/Anderlecht) 14 pts

5. Ishak Belfodil (Standard) 12 pts

6. Mbaye Leye (Zulte Waregem) 7 pts

7. Soualiho Meïté (Zulte Waregem) 5 pts

8. Mathieu Dossevi (Standard),

Jérémy Perbet (Charleroi/Gand), Jelle Vossen (FC Bruges) 4 pts

9. Ludovic Butelle (FC Bruges), Hans Vanaken (FC Bruges) 3 pts

10. Silvio Proto (Anderlecht/Ostende), Clinton Mata (Charleroi) 2 pts

11. Sébastien Siani (Ostende), Leon Bailey (Genk), Lior Refaelov (FC Bruges), Alejandro Pozuelo (Genk) 1 pt