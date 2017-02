Les Brugeois José Izquierdo et Rudd Vormer seront mercredi à Lint les grands favoris lors de l'attribution du Soulier d'Or 2016 pour succéder à Sven Kums lors de la 63e édition de ce traditionnel gala récompensant le meilleur footballeur de l'année écoulée dans le championnat belge.

José Izquierdo, 24 ans, est certainement le joueur le plus en vue de la formation de Michel Preud'homme qui a remporté, pour la première fois depuis 11 ans, le titre de champion de Belgique, et qui aura disputé aussi la finale de la Coupe de Belgique. Le Colombien a inscrit 5 buts et délivré 6 assists lors de la deuxième moitié de la Jupiler Pro League, mais c'est son rayon d'action dans le jeu qui aura le plus inspiré les Brugeois.

Izquierdo aura cependant été moins présent en cette première moitié de saison en raison de blessures. Il a tout de même marqué encore 9 buts (pour 3 assists). Il s'est fait remarquer aussi en Ligue des Champions et il est plus que probable qu'il ne restera pas en Belgique.

Toujours au Club de Bruges, Ruud Vormer s'est imposé dans le noyau brugeois depuis son arrivée de Feyenoord à l'automne 2014. Il a été un pion essentiel de l'échiquier du Club Bruges la saison dernière. Le Néerlandais, 28 ans, est le moteur de l'équipe et a déjà été l'auteur de quelques buts décisifs, principalement lors de cette première moitié de saison avec 8 buts et 7 assists toutes compétitions confondues.

Vormer et Izquierdo auront pris pas mal de points sur les deux moitiés de saison, mais un troisième larron pourrait venir bousculer les pronostics. Lukasz Teodorczyk, la machine à marquer polonaise du Sporting d'Anderlecht. Arrivé cet été du Dynamo Kiev en Ukraine, il se sera directement imposé dans l'effectif des Mauves en plantant 25 buts (3 assists), toutes compétitions confondues.

Cela sera-t-il suffisant pour inscrire son palmarès du Soulier d'Or ? Réponse mercredi. Mais si Teodorczyk devait être couronné, il serait le premier à récolter suffisamment de points pour ce faire sur une seule moitié de saison depuis Gilles De Bilde en 1994.

L'an dernier à pareille époque, La Gantoise avait fait main basse sur la soirée en récoltant le Soulier d'Or (Sven Kums), le titre d'entraîneur de l'année (Hein Vanhaezebrouck), celui de meilleur gardien (Matz Sels) et le trophée du plus beau but (Nicklas Pedersen). Le podium derrière Sven Kums était en outre entièrement gantois (avec Laurent Depoitre et Danijel Milicevic).

Anderlecht a abrité un joueur ayant récolté 4 des 5 derniers Souliers d'Or. Pour le Club Bruges, il faut remonter à 2002 pour trouver la trace d'un lauréat avec Timmy Simons.