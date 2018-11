Après le break international, les joueurs sont de retour sur les terrains de Belgique pour disputer la 16e journée de Pro League. Le Standard de Liège accueille Eupen sur le coup de 18h.

Sébastien Pocognoli a repris mais il souffre toujours des adducteurs. "Il mord sur sa chique. On cherche toujours l’origine du mal mais si j’ai besoin de lui, il répondra présent et on le ménagera par la suite", a précisé Michel Preud’homme. Il y a tout de même peu de chances pour que le capitaine soit aligné d’entrée de jeu. Durant la semaine, MPH a testé deux quatuors défensifs à savoir: Fai, Vanheusden, Laifis, Pocognoli et Fai, Vanheusden, Kosanovic, Laifis. C’est vers ce dernier que l’on se dirige. Obbi Oulare est, comme prévu, bien présent dans le groupe.

Claude Makélélé ne devrait pas déroger à son 4-3-3 habituel à Sclessin.

Les compos:

Standard: Ochoa, Fai, Vanheusden, Kosanovic, Laifis, Bastien, Cimirot, Mpoku, Carcela, Lestienne, Sà.

Eupen: Van Crombrugge, Molina, Bushiri, Blondelle, Gnaka, Mulumba, Garcia, Marreh, Fall, Pollet, Ocansey.