Standard-Genk : Pas d’Echiéjilé, de Bahlouli et de Mmaee dans le noyau (DIRECT 20H)

Division 1A

Jankovic dirige sa première rencontre en tant qu'entraîneur du Standard. Suivez la rencontre en direct commenté dès 20h.

À l’issue de la dernière séance d’entraînement de samedi après midi, Aleksandar Jankovic a dévoilé sa première sélection. Le technicien serbe a décidé de reprendre vingt et un joueurs pour la réception de Genk, ce soir. Parmi les six derniers transferts, trois atteignent déjà le noyau : William Soares, Orlando Sa et Ishak Belfodil. Théoriquement, deux d’entre eux devraient être titularisés d’emblée, à savoir le défenseur portugais (pour remplacer Alexander Scholz, suspendu) et l’international algérien (à la pointe de l’attaque). Par contre, Farès Bahlouli, en manque de rythme, Wallyson Mallmann et Elderson Echiéjilé devront encore un petit peu patienter avant de découvrir l’ambiance de Sclessin.

En attaque, l’entraîneur a également décidé de se priver des services de Ryan Mmaee, qui sortait pourtant d’une excellente prestation, il y a deux semaines, sur la pelouse de Bruges. Le jeune international doit faire face à une grosse concurrence qui va, assurément, réduire son temps de jeu.

Le match en direct commenté