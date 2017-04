Suivez la rencontre en direct commenté dès 20h30.

En juin 2015, le Standard et Kappa avaient conclu un accord de collaboration sur une base de trois années. Pourtant, le club liégeois, au même titre que Saint-Trond et Malines, devrait stopper cette fameuse collaboration avec la marque italienne au terme de l’actuel exercice. Les Trudonnaires travailleront désormais avec Olympic mais les clubs liégeois et malinois sont encore à la recherche d’un nouvel équipementier en vue de la saison prochaine.

Waasland-Beveren, qui a également des maillots griffés Kappa, annonce pour le moment son désir de collaborer avec cette marque lors de la prochaine campagne sportive.

Les compos

Standard: Gillet, Goreux, Scholz, Luyindama, Fiore, Laifis, Cissé, Déom, Ndongala, Belfodil, Sá.

Waasland-Beveren: Goblet, De Schutter, Moren, Boljevic, Seck, Jans, Caufriez, Cerigioni, Michel, Cools, Gano.

NOTRE DIRECT