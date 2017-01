Les années se suivent et sont parties pour se ressembler pour le Standard et Bruges.

Battus, et même humiliés à Sclessin par les Blauw en Zwart, les Rouches risquent bien de rater les playoffs 1 pour la deuxième saison consécutive et pour la troisième fois depuis la réforme de 2009-2010. Et comme cette fois-ci il n’y a plus la Coupe pour sauver la saison, la saison 2016-2017 risque de rimer avec disette.

Pour Bruges, en revanche, tous les espoirs sont permis… en championnat, seule compétition qu’il leur reste, à eux aussi. En s’imposant largement à Liège, les hommes de Michel Preud’homme ont confirmé qu’ils restaient un candidat sérieux à leur propre succession pour le titre.

Pour ce premier match de l’année, Aleksandar Jankovic testait pour la première fois sa défense à trois dans un match à enjeu après l’avoir travaillé en stage. Le début de match du trio Scholz-Laifis-Kosanovic était compliqué. Le placement n’était pas toujours bien ajusté, ce qui donnait des espaces aux Brugeois, dont le pressing gênait les relances de la ligne arrière.

Malgré cela, Bruges n’arrivait pas à trouver la faille, grâce notamment aux retours de Mladenovic et Goreux, et il fallait une bourde de Hubert pour permettre à Vossen d’ouvrir le score : le coup de tête de l’attaquant n’était pas puissant, mais il trompait tout de même un Hubert trop statique (0-1).

Offensivement , le jeu proposé par le Standard était pauvre avec la paire centrale Enoh-Cissé. Orlando Sa n’était pas alimenté, Belfodil et Edmilson n’arrivaient pas à inquiéter Butelle. Il fallait attendre la 48e minute pour voir le premier gros danger rouche suite à une percée de Belfodil contrée in extremis par Simons.

Vormer se chargeait de calmer les (petites) ardeurs liégeoises en faisant 0-2 sur coup franc direct. Dans la foulée, Moraes, monté quelques instants plus tôt, tuait le match sur un dégagement de… Butelle (0-3). C’était le score final puisque l’essai de Mbenza touchait la barre transversale.

La donne se complique donc fortement pour le Standard dans la lutte pour le Top 6. À moins d’un revirement majeur, amené par les nouveaux (Marin, qui a fait ses débuts dimanche à… 0-3 et Danilo, qui sera qualifié pour Eupen jeudi), les hommes d’Aleksandar Jankovic filent vers les playoffs 2… Et si cela se précise avant la fin du mercato - après le match à Eupen, les Rouches se rendront à Anderlecht dimanche… - qui sait si cela n’aura pas une influence sur les dernières heures du mercato.