À Sclessin, c’est sur le flanc gauche que l’on a appris à connaître Mpoku. Le joueur retrouvera-t-il son flanc ? "Je n’ai pas parlé de mon positionnement avec le coach. Je suis un joueur offensif, il peut m’utiliser un peu partout, il n’y aura pas de problème."

La semaine dernière, Ricardo Sa Pinto précisait qu’il cherchait toujours un joueur numéro 10.

"Avec le Congo, je joue en 10. Au Panathinaikos, j’y ai également évolué. Que ce soit en 10, en 8 ou encore à gauche, le plus important est d’être sur le terrain."

Sur les flancs, la concurrence risque d’être féroce avec Edmilson, Ndongala ou encore Legear.

"Tant mieux, ça motive toujours. Avant, il y avait Geoffrey (Mujangi Bia) et Mehdi (Carcela), une concurrence féroce mais à chaque fois, on se donnait tous à fond et la plupart du temps, on était performant. J’espère qu’il en sera de même ici."

Physiquement , ce n’est pas un joueur en retard dont le coach portugais a hérité.

"Je me sens bien, je ne suis pas à la rue. J’ai énormément travaillé avec Carlos Rodriguez. J’ai une bonne base même si un entraînement collectif est différent. Je monte progressivement en puissance."

Ce samedi, les Standardmen iront défier le club allemand de Hoffenheim, un match auquel le Congolais espère participer. "Je pense qu’il est prévu que j’en sois et j’espère jouer quelques minutes."