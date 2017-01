Il a fait le forcing pour quitter le Standard, allant même jusqu'à "sécher" le stage en Espagne. Adrien Trebel, 25 ans, a obtenu ce qu'il voulait: son transfert. Mais un véritable coup de théâtre a eu lieu. Le compte Twitter officiel du Sporting d'Anderlecht annonce que le Français a signé chez les Mauves !

Le joueur a également réagi sur son propre compte, en marquant son respect envers le Standard, en remerciant Gand pour son intérêt et en se déclarant "fier et heureux" de son passage chez les Mauves.

Pour rappel, il était convoité par Gand, mais à aucun moment le nom du Sporting n'a filtré. C'est donc une surprise totale... Un accord a été trouvé cet après-midi, fait savoir le club par voie de communiqué. "Le transfert a été réalisé dans le respect et la confidentialité de toutes les parties. Bruno Venanzi et Roger Vanden Stock se réjouissent de l'issue de cette négociation" , peut-on également lire.

Arrivé au printemps 2014 après être parti (en mauvais termes) de Nantes, le milieu de terrain était vite devenu l'un des patrons du Standard, allant jusqu'à porter le brassard de capitaine. Trebel y aura joué quelque 106 rencontres et aura marqué à dix reprises, sans oublier ses treize passes décisives. On se souvient également qu'en mars dernier, c'était lui qui avait soulevé en premier la Coupe de Belgique, qui avait permis au club liégeois de sauver sa saison.





Pour le Standard, c'est une énorme perte, même si le torchon brûlait entre la direction et le joueur. Surtout quand on sait qu'Ishak Belfodil est plus proche que jamais d'Everton et que les Rouches se battent toujours pour une place en PO1 .