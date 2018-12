Dernier du groupe avec zéro point au compteur; Akhisarspor ne compte pas expédier son dernier match face au Standard. Le coach local a clairement laissé entendre que ses joueurs avaient à coeur de prendre leur première unité... même si seulement 17 joueurs seront disponibles pour composer le groupe.

Akhisar n'est pas vraiment une ville plébiscitée par les touristes. Aux alentours du stade, ce sont des vieux immeubles sans charme qui se succèdent et seuls quelques chiens errants donnent un petit peu de vie aux rues. C'est dans ce décor que le Standard devra décrocher sa qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League. Le tout face à une équipe déjà éliminée et qui est privée de plusieurs joueurs importants. Nounkeu, Mustafa Yumlu et Lopes sont blessés, tandis que Vural est suspendu. Le coach a également décidé de se passer de l'attaquant Seleznov, laissé sur le côté pour raison disciplinaire. Seuls 17 joueurs, dont plusieurs jeunes, seront donc disponibles pour affronter les Liégeois.

Cela n'empêche pas Cihat Arslan, l'entraîneur d'Akhisarspor, d'espérer prendre les trois points. "Nous sommes déjà éliminés mais ces dernières semaines, nous avons signé de bonnes performances. Les deux équipes voudront prendre les trois points et donc nous allons monter sur la pelouse pour gagner", dit-il.

Akhisarspor aura d'autant plus envie de briller que pour sa première participation européenne, il n'a pas envie de terminer avec un zéro pointé. "Ce point serait très important pour nous car ce serait un point de prestige. Parfois, nous avons dû un petit peu mettre cette Europa League de côté au profit du championnat à cause de quelques changements dans le groupe mais nous avons quand même disputé de bonnes rencontres. Notre manque de point est regrettable pour le football turc et le coefficient mais nous allons vraiment essayer de faire quelque chose."

Le Standard est prévenu.