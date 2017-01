Le rendez-vous est fixé dans l’hôtel des joueurs, dans une petite salle qui fait office de bibliothèque. Lorsqu’il arrive, Alexander Scholz jette immédiatement un regard vers les livres exposés, lui qui aime en emporter quelques-uns lors des voyages européens ou stages hivernaux.

C’est cet esprit, quelque peu hors du commun dans ce monde aseptisé, qui a notamment permis au défenseur danois de prendre le brassard de capitaine juste avant la fin de l’année. Il débute donc ce mois de janvier avec un nouveau statut, "avec plus de responsabilités" , comme il l’a évoqué à plusieurs reprises durant cet entretien. "Et je dois aussi donner plus d’interviews."

Capitaine, vous n’avez eu qu’une petite semaine de vacances. Est-ce suffisant ?

"Cela ressemble plus à deux week-ends de congé qu’à de réelles vacances. C’est tellement court que tu n’as même pas le temps de perdre ta forme physique. Quand tu as trois ou quatre semaines de liberté, tu te relaxes, tu manges, tu bois du vin avec ta famille et quand tu reviens à l’entraînement, tu dois pratiquement tout reprendre à zéro."

Avez-vous eu quand même l’occasion de vous aérer l’esprit ?

"Le football ne me quitte jamais. L’année dernière, j’avais été obligé d’écourter mes vacances suite à une blessure qui m’avait empêché de disputer les playoffs. Ce fut encore le cas cette fois-ci, une forte douleur au pied ne m’ayant pas permis de m’entraîner durant une partie du mois de décembre. Parfois, j’aimerais avoir le temps de penser à d’autres choses mais je prends de l’âge (NdlR : il a 24 ans) et je dois donc être plus attentif à mon corps. Il y a quatre ans, j’avais grimpé le Kilimandjaro pendant mes vacances mais je ne le ferais plus aujourd’hui car j’ai besoin de repos."

Aimez-vous ce changement ?

...