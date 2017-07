Le coach des jeunes à succès du Standard a repris le groupe ce lundi matin.

L'entraîneur de jeunes à la très bonne réputation, Alexandre Mozgovoi, va reprendre les U21 délaissés par José Jeunechamps parti au Cercle de Bruges. Alors que certains annonçaient la signature imminente de Thierry Blindenbergh​, ancien coach de Walhain, c'est finalement bien Mozgovoi, serviteur de la maison rouche, qui a repris le groupe ce lundi matin.

Dimanche, les U21 liégeois se sont imposés 0-3 à Banneux (but de Dinsifwa et doublé de Mazbouh) et étaient coachés par le trio Verjans-Pieroni-Vande Walle. Luigi Pieroni, qui était adjoint de Chteline la saison dernière en U21, va quant à lui reprendre les U15 cette saison. Formateur dans l'âme, Mozgovoi a formé de nombreux talents à l'Académie du Standard.

Sont notamment passés entre ses mains: David Henen, Thibaut Verlinden, Zino Vanheusden, Deni Milosevic, Julien de Sart, Jérôme Déom ou encore Nicolas Raskin. Alexandre Mozgovoi s'entretiendra certainement prochainement avec Ricardo Sa Pinto afin de tracer une ligne conductrice allant des Pros jusqu'aux U21.