Lundi après midi, Bruno Venanzi remerciait Daniel Van Buyten qui n’était plus le conseiller sportif du président. Peu apprécié au sein du groupe, Big Dan a été ouvertement critiqué par Ishak Belfodil, quelques heures plus tard, sur son compte Instagram.

"On ne lave pas son linge sale en public… Un point de vue n’est pas toujours une vérité, surtout quand on raconte que la moitié ! Bonne chance à Daniel Van Buyten pour son futur", avait-il posté, en commentaire à une photo de l’entretien que nous avait consacré Van Buyten.

Ce mercredi, Daniel Van Buyten et Ishak Belfodil ont eu une bonne discussion constructive à l’Académie. L’Algérien a alors assuré que tout était rentré dans l’ordre, photo à l’appui. "Quand il y a un conflit, les vrais hommes le règlent en face à face et non sur Internet… Tout est rentré dans l’ordre. Mes sincères vœux de réussite pour la suite à Daniel Van Buyten", a-t-il précisé.