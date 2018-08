Alors que les médias italiens et mexicains, influencés par les propos du président De Laurentiis, annonçaient un accord plus qu’imminent pour son transfert à Naples, Memo Ochoa est toujours bien un joueur du Standard.

Le Mexicain fait partie de la sélection de Michel Preud’homme pour la réception de l’Ajax ce mardi soir et le coach liégeois compte bien sur son portier mexicain.

Et pour cause, ce lundi, il n’y a eu aucune avancée dans le dossier d’Ochoa. Comme nous vous l’annoncions lundi, Naples a proposé un prêt payant (de 500.000 €) avec une option non obligatoire au Standard qui a directement refusé. Lundi, c’était toujours le point mort.

Confronté au refus, logique et légitime, des dirigeants du Standard, Naples explorerait alors une autre piste qui, là encore, mène en Belgique ou plutôt à un Belge : Simon Mignolet. Selon nos informations, Naples, qui n’entend pas faire de folie pour s’attacher les services d’un nouveau gardien après avoir dépensé 20M € pour Alex Meret (qui s’est blessé après son arrivée au club en juillet), aurait formulé une offre de prêt à Liverpool pour le 2e gardien des Diables qui doit se trouver un nouveau port d’attache.