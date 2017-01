Pour cette troisième journée de stage, les joueurs ont eu droit à un programme un petit peu plus léger. Le staff technique a décidé d’annuler le jogging prévu en matinée, estimant que le groupe avait déjà fourni suffisamment d’efforts la veille.

Aleksandar Jankovic a, une nouvelle fois, profité de la matinée pour organiser une séance tactique, basée sur l’animation offensive dans un système à trois défenseurs. Contrairement à ce qui s’était passé dimanche, Edmilson a cette fois occupé une position plus axiale, aux côtés de Beni Badibanga. Dans l’autre équipe, ce sont Benito Raman et Ishak Belfodil qui ont repris ce poste. Lorsque Matthieu Dossevi rentrera de la Coupe d’Afrique des nations, ce sont donc ces quatre éléments (ou trois si le départ de l’international algérien se confirme) qui se battront pour deux places dans le onze de base.

Durant cette répétition, l’entraîneur a une nouvelle fois insisté sur les principes de jeu. C’est-à-dire une circulation de balle plus rapide et immédiatement tournée vers la profondeur. Il a répété à de nombreuses reprises qu’une multiplication de passes n’était pas conseillée pour mettre en danger l’adversaire, du moins pas dans ce schéma tactique.

Réginal Goreux et Filip Mladenovic, toujours aussi à l’aise, ont été les deux hommes chargés d’occuper les deux flancs, ce qui n’est pas étonnant au vu de leurs qualités défensives et offensives, et du coffre qui leur permet de multiplier les efforts durant nonante minutes.