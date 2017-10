Lorsqu’un joueur signe à l’Antwerp, il explique avoir été charmé par le projet exposé par Lucien D’Onofrio. Puis, quelques secondes plus tard, il vante le mérite des supporters, taxés de meilleurs de Belgique. Jelle Van Damme n’avait pas dérogé à cette règle lors de sa première interview, au début du mois de septembre. "Quelques amis sont supporters de ce club et j’ai donc commencé à le suivre de plus près. Après sa montée en première division, je me suis dit que ce serait chouette de jouer là-bas. Cette atmosphère en tribune me correspond bien et les fans sont peut-être même plus chauds que ceux du Standard."

(...)

>>>> Lucas Pirard a goûté et aimé le public anversois, il nous en parle

>>>> La rencontre a été classée à risque, quel dispositif sera mis en place ?