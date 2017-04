Le Standard n’a pris que deux unités depuis le début des Playoffs et occupe la dernière place de son groupe, avec quatre unités de retard sur l’avant-dernier.

Un constat déplorable pour une formation qui, il y a quelques semaines, espérait profiter de cette compétition pour arracher un ticket européen et, par la même occasion, sauver sa campagne sportive.

Ce rêve s’est transformé en cauchemar et cette saison restera longtemps dans l’histoire principautaire. Les Liégeois n’ont empoché que 41 points sur les 105 mis en jeu, phase classique et Playoffs confondus. Cela représente une moyenne de 39 %, soit un bilan tout bonnement catastrophique pour une formation de cette envergure. La précédente campagne, elle aussi décevante, avait été quelque peu plus riche en points (47 % des unités mises en jeu).

Depuis l’avènement du football professionnel en Belgique (1974-1975), jamais le club liégeois n’avait affiché un bilan aussi déplorable. Il faut remonter aux saisons 1986-1987 et 1987-1988 pour retrouver la trace d’un relevé aussi pauvre. À cette époque, les Liégeois avaient terminé à la dixième place et pris 41 points sur 102 (en comptabilisant la victoire à trois unités, ce qui n’était pas le cas à ce moment-là). Ils avaient donc bouclé leur campagne avec une moyenne de 40 % des points.

La génération actuelle va tout faire pour ne pas battre ce triste record. Pour cela, elle devra au moins prendre sept points lors des cinq dernières journées pour égaler ses prédécesseurs. Dans le cas contraire, elle pourra se targuer d’avoir disputé la pire saison de l’histoire du Standard…