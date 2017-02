Le feuilleton aura tenu en haleine les supporters liégeois jusqu’au 31 janvier à 23 h 59 ( Swansea a bien tenté le coup en dernière minute ). Ishak Belfodil aura donc animé le mercato hivernal du club. En partance à Everton alors que le Standard venait d’établir ses quartiers en Espagne pour une semaine de stage, l’Algérien sera finalement passé par toutes les émotions.

Alors que tout semblait réglé avec le club anglais, le deal a commencé à avoir du plomb dans l’aile à cause de l’arrivée de nombreux intermédiaires dans le dossier. Très vite, le nom de Christophe Henrotay, ami de Bruno Venanzi et agent de Daniel Van Buyten qui a ses entrées à Goodison Park , fait surface.

La semaine dernière, l’agent de joueurs a d’ailleurs accordé une interview à nos confrères du nord du pays.

Christophe Henrotay revenait, notamment, sur l’épisode du transfert de Belfodil à Everton. Le résident de Monaco indiquait être intervenu en tant qu’ami de Bruno Venanzi mais aussi à la demande de l’agent du joueur. "Venanzi m’a téléphoné : via l’agent du joueur, il savait qu’il y avait beaucoup d’intérêt. Le président craignait que les clubs intéressés profitent de la situation contractuelle du joueur. J’ai parlé de Belfodil avec quelques clubs, dont Everton. Everton a confirmé son intérêt. Un des agents de Belfodil m’a alors demandé d’amener mon aide dans le dossier Everton, vu mes bons contacts avec le club anglais."

Une déclaration qui fait bondir l’agent officiel du joueur, Muhamed Al Faiech.

"Avec tout le respect que j’ai pour ce Monsieur, je n’ai demandé l’aide de personne" , assure-t-il. "Si j’avais eu besoin d’un coup de main, ce n’est certainement pas à lui que je me serais adressé. De plus, il ne faut pas s’appeler Jorge Mendes pour savoir gérer et donc vendre Ishak Belfodil. Je n’ai jamais eu besoin de qui que ce soit."

[...]

