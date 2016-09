Belfodil avait séduit la Juventus, Arsenal et Chelsea

Standard

Cela ne fait qu’une semaine qu’il a paraphé son contrat portant sur les deux prochaines années, dont une en option, et Ishak Belfoldil a, selon les échos du vestiaire, déjà fait forte impression auprès de nombreux équipiers. Ce n’est, là, qu’une confirmation de la réputation du médian offensif, dont la carrière n’aurait logiquement jamais dû faire étape en bord de Meuse à seulement 24 ans.

Après avoir débuté son parcours au Paris Saint-Germain, il suit ses parents à Clermont, où en deux saisons, il trouvera l’ouverture à trente-neuf reprises. Déjà, à cette époque, deux grandes formations européennes le suivent : Chelsea et Lyon. "J’ai privilégié la piste lyonnaise car j’y avais davantage de garanties qu’en Angleterre. Je ne voulais pas brûler les étapes", disait-il.

C’est pourtant ce qu’il va faire dans le Rhône, en étant rapidement surclassé chez les moins de dix-neuf ans. "Il avait un potentiel énorme, pratiquement égal à celui d’un Zlatan Ibrahimovic", racontait l’un de ses formateurs. À dix-sept ans et huit mois, il est lancé en Ligue 1 et, trois jours plus tard, il affronte Anderlecht en barrages de la Ligue des Champions.

