Il y a une semaine, les négociations entre le Standard et Everton au sujet d’Ishak Belfodil étaient définitivement closes. Quelques jours plus tard, Ronald Koeman, coach des Toffees, confirmait notre information.

Si, à l’heure actuelle, la tendance n’est plus à un départ dans le chef de l’Algérien qui a joué tout le match de dimanche dernier contre Bruges, il n’en attire pas moins les convoitises.

Samedi dernier, nous faisions état d’un intérêt concret du Celta Vigo, déjà cité quelques jours auparavant dans la longue liste des clubs intéressés au même titre que l’Olympiacos, le Spartak Moscou, Pescara, Al-Aïn ainsi que les écuries anglaises comme Sunderland, West Ham, West Bromwich, Crystal Palace et Hull City.

L’actuel huitième de la Liga s’est d’ailleurs informé auprès du Standard afin de connaître le montant d’un éventuel transfert (le club espagnol n’a donc pas formulé d’offre, contrairement a ce qui a été relayé mardi). Mais les Espagnols ont reçu une fin de non-recevoir du Standard qui s’est dit ne pas être vendeur. Et pour cause : plus tard dans la journée de mardi, le club liégeois a annoncé sur son site internet que Belfodil avait paraphé un nouveau contrat. Le club s’est bien gardé de communiquer la durée de celui-ci et, à l’avenir, il ne le fera plus. Il s’agirait là d’une volonté du Standard de ne plus renseigner les autres clubs sur les conditions contractuelles de ses joueurs.

Début du mois, le Standard avait déjà levé l’option d’un an du contrat d’Ishak Belfodil qui courait ainsi jusqu’en juin 2018. Arrivé lors du dernier jour du mercato estival, Belfodil a consenti à de gros sacrifices financiers pour signer au Standard où son contrat était loin d’être le plus imposant du vestiaire, que du contraire même !

Nul doute qu’une revalorisation est bien intervenue au cours de la signature de ce nouveau contrat.