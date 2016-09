Belfodil et Bahlouli déjà contre Genk?

Standard

En attendant l’officialisation de départ de Tetteh à Dukla Praha (le mercato ferme le 8/9 en République tchèque), Yannick Ferrera a désormais 36 joueurs à sa disposition si on compte Deom et Lavalée, qui ont tous les deux eu du temps de jeu vendredi soir contre l’OM.

"Pour le moment, ce n’est pas un problème puisqu’on a plusieurs internationaux qui sont partis défendre les couleurs de leur pays", commente le coach. "On a donc un peu de temps pour trouver des solutions à mettre en place afin de ne pas pâtir de cette situation. On a assez de coaches pour gérer tout ce groupe."

S’il a un noyau aussi large, c’est parce que la fin de mercato a été marquée par davantage d’arrivées (six : Echiéjilé, Sa, Bahlouli, Mallmann, Soares et Belfodil) que des départs (trois : Cuypers, Okita et bientôt Tetteh). Deux des nouveaux ont déjà joué leurs premières minutes en deuxième mi-temps contre Marseille.

"Belfodil nous a bien aidés. Il est généreux dans l’effort, il peut être un point d’appui vu sa taille. Il a marqué, ce qui est bon pour sa confiance. Bahlouli est un joueur technique, capable d’éliminer un homme et de faire la bonne passe au moment où on ne l’attend pas. Il peut être puissant et rapide sur les premiers mètres. Il leur faudra à tous les deux un peu de temps d’adaptation mais j’espère que ce sera rapide et qu’ils pourront nous aider dès le prochain match."

Ce sera dimanche prochain contre Genk, à Sclessin.

"Ce n’est pas parce qu’on a battu l’OM qu’il faut s’enflammer. Car c’est souvent comme cela après un bon match. On doit continuer à travailler sans se soucier de ce qui se dit autour de nous. Pour l’instant cela ne marche pas si mal."