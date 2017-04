Lorsqu’il s’est présenté, ce lundi soir, sur le plateau de La Tribune, Bruno Venanzi a immédiatement précisé que "le mensonge ne faisait pas partie de ses valeurs".

Face à la crise traversée par le Standard, le président était bien conscient de l’importance de peser chacun de ses mots. Pourtant, il n’a pas tenu son engagement initial en dégonflant deux dossiers qui ont animé les couloirs de Sclessin au cours des dernières semaines.

Guillaume Gillet : Bruno Venanzi a affirmé que notre information était née de l’intérêt de son agent de "créer du buzz pour renégocier un contrat à Nantes. Le Standard n’a pris aucun contact avec ce joueur". Un mensonge car la direction a bien songé à recruter le médian liégeois et l’a directement sondé.

Ishak Belfodil : à ce niveau, il a dit qu’aucune offre officielle n’était arrivée sur son bureau alors qu’un mail a bien été transmis au club, mentionnant une proposition financière émanant d’Everton. "Nous avons parlé de ce dossier en interne. Aleksandar Jankovic m’a affirmé qu’il serait dans le Top 6 deux journées avant le terme de la phase classique même si Adrien Trebel ou Ishak Belfodil venait à partir", a-t-il ajouté. "Ishak a connu un petit creux à la fin du mois de janvier puis a livré des prestations correctes puis est retombé dans un petit creux."

Pendant cette demi-heure d’interview, Bruno Venanzi a répété son envie de travailler sur du moyen et long terme, son apport de dix millions d’euros (destiné à l’Académie Robert Louis-Dreyfus, notamment). Par contre, il n’a logiquement pas tenu à commenter l’arrivée d’un nouvel entraîneur. "Nous voulons prendre un petit peu de recul et analyser les différentes candidatures qui se présentent à nous. Nous voulons quelqu’un qui colle à la mentalité du club. C’est identique au niveau du recrutement car nous voulons des joueurs d’expériences, belges et qui ont l’ADN du Standard. Un petit peu à l’image d’un Dieumerci Ndongala, qui va se battre pour défendre les valeurs de notre entité."