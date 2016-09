Belfodil : "Je suis un 10"

Standard

Arrivé jeudi au Standard, Ishak Belfodil a joué ses premières minutes en rouche contre l’OM.

"Cela m’a fait plaisir de marquer, mais surtout de courir", commente le joueur qui connaissait déjà Yattara, Bahlouli et Gillet, qu’il a eu comme coéquipier à Bologne. "J’ai repris il y a un mois aux Emirats, mais je me suis entretenu personnellement car je savais que je voulais revenir en Europe. J’avais donc besoin de me dépenser ce vendredi… Vous l’avez vu : je ne suis pas un attaquant statique. J’aime courir, faire des appels, libérer des espaces. Je ne suis pas un 9, mais un 10. J’aime jouer derrière un autre attaquant. Mais je peux jouer partout devant."

L’Algérien a justifié son choix : "Si j’avais privilégié l’argent, je serais resté aux Emirats. J’avais des touches en France, mais l’Europa League a influencé mon choix. Le Standard est un club très chaud : certains clubs italiens n’ont pas autant d’abonnés. Et on est ambitieux : on veut jouer les premiers rôles !"