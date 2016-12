Dans quelques jours, Georges Leekens dévoilera le nom des vingt-trois Algériens appelés à disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Une liste particulièrement attendue par les supporters locaux, bien décidés à retrouver leur suprématie sur le continent, mais aussi au Standard. Arrivé au lendemain de la clôture du marché estival, Ishak Belfodil s’est complètement relancé en bord de Meuse, au point d’être devenu l’un des pions les plus importants du onze de base. Une éventuelle absence aurait donc résonné comme une petite catastrophe, comme l’avait d’ailleurs fait clairement comprendre Aleksandar Jankovic à la veille de la rencontre à Saint-Trond. "Tout le monde connaît nos résultats lorsqu’il est absent", disait-il en pensant à l’élimination en Coupe de Belgique et le match nul face à l’Ajax.

Les dirigeants, le staff technique et les fans espéraient donc le voir rester à Liège durant le mois de janvier et, selon nos informations, leur souhait a été entendu. Son nom ne devrait pas figurer dans la sélection définitive de l’Algérie en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Le joueur, qui n’a "plus eu de nouvelles du staff sportif algérien depuis plus de trois mois", comme il le disait en début de semaine, aura donc l’occasion de se reposer durant la trêve hivernale, lui qui n’avait jamais enchaîné autant de matches (vingt-et-un depuis son arrivée) sans avoir bénéficié de la moindre campagne de préparation.

Ishak Belfodil sera donc disponible pour le Standard et pourra disputer les matches importants, voire décisifs, face à Bruges, Eupen et Anderlecht, qui détermineront déjà l’avenir du club dans cette phase classique.

Le joueur, qui a toujours porté l’Algérie dans son cœur, ne range pas pour autant ses ambitions internationales et a bien l’intention d’aider son pays à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, qui disputera dans un an et demi en Russie.