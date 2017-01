Quand l’officialisation du transfert d’Ishak Belfodil vers Everton interviendra-t-elle ? Cette question retient toute l’attention des supporters, qui, pour certains, espèrent encore le voir prolonger de six mois son séjour en bord de Meuse. Les Anglais attendent avec de plus en plus d’impatience l’arrivée de leur recrue hivernale mais lorsqu’un transfert coûte tant d’argent (douze millions d’euros), les dernières virgules d’un contrat peuvent mettre quelques jours à s’écrire.

jeudi, Ishak Belfodil a démontré qu’il avait encore toute sa tête au Standard. S’il n’était pas dans le onze de base sur la feuille de match qui a été donnée à la presse, il a bien débuté la rencontre et donc renvoyé Edmilson sur le banc. Cette décision a été prise vers quatre heures, en accord avec la direction et le staff. Un risque car une blessure peut arriver à tout moment. "Cela prouve bien que c’est un gars extraordinaire. Il voulait vraiment jouer, surtout que c’était son anniversaire ce jeudi (NdlR : il a fêté ses vingt-cinq ans). Il a réalisé une belle prestation", glissait Aleksandar Jankovic.

Son physique a gêné les défenseurs, ce qui prouve bien qu’il a tout pour réussir au plus haut niveau, et il s’est procuré une belle opportunité à la demi-heure mais sa frappe était bien détournée par le gardien.