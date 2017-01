"Vous savez s’il va venir s’entraîner ?" Les quelques supporters du Standard qui ont fait le déplacement jusqu’en Espagne ont hâte de voir Ishak Belfodil fouler la pelouse d’entraînement. S’ils sont déçus de voir partir l’un de leurs meilleurs joueurs, personne n’a l’intention de lui reprocher son déménagement à Everton. "Autant d’argent, cela ne se refuse pas."

Pendant quelques instants, ils ont bien cru ne pas avoir l’occasion de saluer une dernière fois leur attaquant. Alors que les joueurs tâtaient déjà le ballon, l’Algérien restait introuvable. Une frayeur de courte durée car quelques minutes plus tard, il quittait l’hôtel en compagnie de Daniel Van Buyten et d’Olivier Renard pour se joindre au reste du groupe.

Certains joueurs auraient peut-être préféré prétexter une blessure ou demander un petit peu de repos pour éviter cette séance et ne pas risquer une blessure de dernière minute. Ishak Belfodil a souhaité rester correct jusqu’au bout et a donc multiplié les efforts, que ce soit pendant l’entraînement ou une nouvelle séance tactique.

Aleksandar Jankovic avait d’ailleurs décidé de lui donner une chasuble verte… réservée aux titulaires habituels. Positionné à côté de Benito Raman, il a encore fait valoir sa puissance physique face à Dimitri Lavalée. Si le jeu s’est rarement déroulé de son côté, il a, tout de même, réussi à planter un but en prenant le meilleur sur Corentin Fiore avant de tromper Jean-François Gillet d’une frappe puissante.

La séance terminée, il est rentré à l’hôtel, où il a passé de longues minutes à discuter avec son agent, présent à Marbella depuis plusieurs jours déjà. Juste après avoir pris son repas, dans une bonne ambiance qui perçait les murs de l’immeuble, il s’est plié à un dernier exercice médiatique en prenant la pose devant les photographes. "OK, mais je vais juste me recoiffer avant", demandait-il.





L’après-midi passait et l’officialisation du transfert était de plus en plus attendue. Malgré tout, il se présentait encore une fois sur la pelouse d’entraînement à 16h30. Encore de meilleure humeur qu’en matinée, il participait à un toro en compagnie de Réginal Goreux, d’Edmilson, de Beni Badibanga, d’Ibrahima Cissé, d’Elderson et d’Isaac Mbenza. Là aussi, il semblait pris par un enjeu pourtant inexistant. Au-dessus d’une butte, son agent suivait discrètement la séance, régulièrement dérangé par un téléphone portable qui n’arrêtait pas de sonner.

Ishak Belfodil terminait sa dernière journée complète comme joueur du Standard en laissant admirer sa précision à la finition en reprenant tranquillement des centres de Réginal Goreux ou encore Filip Mladenovic. Comme s’il ne voulait pas quitter ses équipiers, il a prolongé le plaisir jusqu’au bout en balançant de grosses frappes, pas toujours très précises, à Arnaud Bodart, avant de prendre la pose en compagnie des supporters. "Profitez-en bien, ce sont les dernières que vous pouvez prendre de lui", rigolait Orlando Sa.

En toute simplicité.