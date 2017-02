Coup de théâtre mardi soir, alors que l’on se dirigeait vers une fin de mercato calme du côté de Sclessin, les dirigeants liégeois ont reçu une offre monstrueuse en provenance d’Angleterre pour…. Ishak Belfodil !

En effet, à vingt minutes de la clôture du marché des transferts, Swansea a déposé une offre de…. 14 millions d’euros pour Ishak Belfodl plus 15 % à la revente. Cela aurait donc fait de Belfodil le deuxième Standardman le plus cher de l’histoire après Marouane Fellaini (plus de 19M €). Aurait fait car la direction liégeoise a finalement décidé de….repousser cette énorme offensive venue du Pays de Galles.

En effet, les dirigeants du Standard avaient déjà fait comprendre au Celta Vigo, la semaine dernière, qu’ils n’étaient plus vendeurs. Ici, le refus s’explique également peut-être par l’aspect tardif de l’offre du club de Swansea qui ne laissait que peu de latitude aux dirigeants rouches pour se retourner. De plus, Swansea n’est pas vraiment le genre de club, 17e de Premier League, à répondre aux critères sportifs recherchés par Ishak Belfodil.

Suite à ce refus, le club gallois s’est finalement tourné vers Jordan Ayew, une piste nettement moins onéreuse puisque les Swans ont déboursé 7 millions d’euros plus l’international gallois Neil Taylor pour s’attacher les services du Ghanéen.

Blanchi mardi midi par la Commission des Litiges, Ishak Belfodil sera donc bien sur la pelouse de Sclessin ce samedi soir pour affronter Courtrai.

L’Algérien aura été l’attraction numéro 1 de ce mercato hivernal avec un transfert avorté à Everton et une offre monstrueuse de Swansea dans les dernières minutes. Avec ce refus, la direction liégeoise pose également un geste fort et expose clairement son ambition de tout faire pour rejoindre le Top 6 et donc jouer les PO1.