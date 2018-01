Pour son avant-dernier jour sur le sol espagnol, le Standard affrontera, cet après-midi (15h30), le Fortuna Düsseldorf dans le stade de Marbella. Une rencontre importante pour Ricardo Sa Pinto, curieux de voir le comportement de son groupe après six jours de travail.

Le technicien portugais retrouvera également Benito Raman, sur qui il n’a jamais vraiment compté. Depuis, le Gantois s’éclate en deuxième division allemande, où ses cinq buts et deux passes décisives ont bien aidé le Fortuna, étonnant leader. "Je ne m’attendais pas à être aussi vite en réussite", précise-t-il. "Sur dix matchs face au Standard, je pense que nous en gagnerions six ou sept. Je ne suis plus trop les performances de mes anciens équipiers mais lorsque j’y étais encore, je ne voyais pas trop de différences avec la saison précédente. Nous perdions les matchs sur des détails et c’est encore le cas aujourd’hui."

Depuis cinq jours, il s’entraîne sur un terrain situé juste à côté de celui des Liégeois. "Plusieurs équipiers ont vu une partie d’un entraînement du Standard et ils m’ont dit que ça ressemblait plus à du fun qu’à du travail mais bon, chacun son style."

Il aura certainement envie de se montrer face à ses amis. Et peut-être de prendre une petite revanche… "C’est chouette de revoir tout le monde mais c’est un match amical. Un sentiment de revanche ? J’ai montré, lors des quatre derniers mois, que je pouvais bien jouer à un niveau comparable, je ne pense donc pas que je doive montrer sur un match que le club s’est trompé. Avec mes qualités, je pense que j’aurais ma place dans cette équipe. Sa Pinto ne partageait pas cet avis mais je n’ai pas de problèmes avec lui."

Son contrat de location arrivera à son terme en fin de saison mais une clause prévoit qu’il peut rester une saison supplémentaire au Fortuna. "Je me vois peut-être, un jour, revenir au Standard mais je pars du principe que je jouerai encore à Düsseldorf la saison prochaine. Je ne vois aucune raison de revenir en Belgique."