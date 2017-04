Il n’avait rien d’un poète du football, mais une mentalité exemplaire a quand même permis au Français de signer une carrière de plus de 15 ans en division 1. Zoom arrière avec un joueur aux idées bien arrêtées…

Question directe : le joueur le plus fort dont vous avez été l’équipier ?

"Instinctivement, je vous répondrais Franck Ribery avec qui j’ai joué à Metz. C’est, en effet, le plus fort que j’ai côtoyé, mais comme je ne me suis pas trop bien entendu avec lui, je préférerais citer Dieumerci Mbokani, pour qui j’ai bien plus d’empathie que pour Ribery. Mais ne nous détrompons pas : Mbokani c’était du tout bon. Il avait par exemple cette faculté à pouvoir décider du sort d’un match quand il en avait l’envie. Il suffisait qu’il soit dans un bon jour et nous, ses équipiers, on savait qu’on n’avait pas trop de soucis à se faire…"

Glissons vers le joueur le plus fort que vous avez affronté ?

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.