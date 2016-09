Benjamin Van den Ackerveken, ex-Rouche: "Si le Standard pouvait prendre ça à la légère…"

Standard

Une victoire, un nul, une défaite : le bilan de Geel en D1 amateurs lui permet d’occuper la dixième place du classement général, soit bien loin du passé de ce club qui, après avoir disputé une saison parmi l’élite, a connu de gros problèmes financiers au point de fusionner avec Meerhout. "Mais nous avons gardé un beau stade avec une pelouse qui serait digne de la première division. Le Standard pourra jouer son football… mais je ne sais pas si c’est un avantage pour nous", sourit Benjamin Van den Ackerveken, défenseur central, passé de longues années en bord de Meuse.

Le noyau mis à la disposition de Nicky Hayen, l’ancien élément de Saint-Trond, ne compte pas de grands noms, si ce n’est le gardien, Yves Lenaerts, qui a évolué au PSV et à Bruges lors de ses plus jeunes années. "Je ne sais pas si mes équipiers étaient contents de ce tirage au sort. Je ne m’en suis pas préoccupé tant, moi, j’étais ravi. Oui, un exploit est toujours possible. J’espère que les Liégeois prendront ce match à la légère, mais comme ils vont faire tourner, les joueurs qui seront alignés auront certainement à cœur de montrer leurs qualités..."

Un raisonnement qui tient aussi pour Benjamin Van den Ackerveken. "J’ai envie de donner le meilleur de moi-même, prouver quelque chose au club. Lorsque Guy Luzon était en place, j’avais participé à plusieurs entraînements, notamment lorsque l’entraîneur a voulu mettre les professionnels sous pression en faisant monter quelques jeunes en équipe première. Mais je ne sais pas encore si je serai titularisé mercredi…" dit celui qui a souffert du syndrome des loges. "C’est-à-dire que la membrane qui entoure les mollets était trop petite. Mon muscle se dilatait et le sang n’arrivait plus jusqu’à mes pieds. Après dix ou quinze minutes de course, je ressentais comme des grosses brûlures. Je me suis fait opérer et, aujourd’hui, je me sens capable de débuter une rencontre."