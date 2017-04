Le président du Standard était l'invité de La Tribune ce lundi 24 avril. Transferts, gestion, avenir, le président s'est exprimé sur le plateau de la RTBF.

Y a-t-il un capitaine à bord ? Entre des résultats très mauvais, des tensions entre les clans Renard et Van Buyten, des coaches qui se succèdent (Yannick Ferrera, puis Aleksandar Jankovic, puis finalement José Jeunechamps), des joueurs qui ne sont pas à la hauteur et des supporters qui grognent, le Standard vogue en pleine tempête.

Pour mettre les choses au clair, Bruno Venanzi était présent sur le plateau de La Tribune ce lundi. Le boss liégeois l'affirme d'emblée, il n'a aucun regret par rapport à son arrivée à la tête du club. "Jamais, car quand j'ai repris le club, je savais que ce serait dur", explique-t-il. "On vit une phase difficile pour le moment, surtout au niveau des resultats. Mais on sait où on va", assène-t-il, tout en rappelant qu'il entend bien prouver dans les prochaines années que reprendre le club était une bonne décision.

"Un soir de défaite (et il y en a eu pas mal ces derniers temps), c'est évidemment difficile", poursuit Venanzi. "On veut tout remettre en cause, mais ce n'est pas le bon réflexe. On bosse sur du moyen et long termes. On ne se voile pas la face par rapport aux résulats, et on veut bosser pour l'année suivante."

Plus loin, il n'hésite pas à employer des mots très durs et n'épargne personne: "Cette saison, c'est une très, très grosse déception, une saison pourrie", déclare-t-il. "Au niveau du club, on est tous responsables, moi le premier, mais aussi le staff, qui n'a pas toujours su gérer les joueurs, les joueurs eux-mêmes, qui n'ont pas toujours eu l'attitude que l'on voudrait sur le terrain, mais aussi les supporters, car ce qu'on a vu lors du match à Charleroi, c'est dommageable", indique-t-il, ajoutant que se séparer des personnes est sans doute la partie la plus dure de son job. "Par rapport à soi-même, car on a fait les mauvais choix et aussi parce qu'il y a des bonnes personnes derrière les fonctions", dit le président.

Trebel, Belfodil, Gillet: Venanzi fait le point

Adrien Trebel: "Quand j'ai repris le Standard, j'ai eu un entretien avec Adrien, qui a prolongé son contrat. On avait un accord comme quoi, si un club l'intéressait après au moins une saison, il avait la promesse de s'asseoir et d'en discuter, qu'on ne ferait pas obstacle à ce depart. Ca s'est donc présenté durant le mercato de janvier. On a négocié avec trois clubs, dont Gand et Anderlecht. Le joueur a pris sa decision en fonction du prix minimum fixé. On a pris cette decision. Il voulait partir depuis toujours. Il joue mieux au Sporting ? C'est plus facile d'évoluer dans un club en confiance, avec des joueurs comme Tielemans ou Dendoncker, qui respirent la forme. Dans cette situation, le niveau s'élève."

Guillaume Gillet: "Les raisons de cette info sont à chercher ailleurs. Son agent (NdlR: Mogi Bayat) est rusé et le joueur n'a plus qu'un an de contrat à Nantes. Faire le buzz aide dans une renégociation. Je ne lui ai pas téléphoné, il n'y a eu aucun contact, pas plus qu'entre lui et le Standard. Il n'y a pas besoin de se renseigner sur sa situation à Nantes, on la connait. "

Sofiane Hanni: "On n'est pas arrivé à une phase de négociations avec lui durant l'inter-saison, même si Olivier et moi-même l'apprécions énormément."

Matthieu Dossevi: "Il n'a pas eu de chance avec sa blessure. Cela lui a fait vivre une saison compliquée. Il y a eu la CAN ensuite. On n'en revient pas indemne, car c'est trois, quatre semaines passées loin de sa base. On avait fait un effort pour le garder. Il était le meilleur joueur de l'année passée, mais pas cette année, ce qu'on regrette."

Ishak Belfodil: "On a eu des discussions avec lui pendant le mercato, c'est vrai. Beaucoup de discussions, même. On en a beaucoup parlé en interne. J'en ai parlé au coach. J'ai demandé à Jankovic si on serait en PO1, si Trebel partait mais que Belfodil restait. Il m'a assuré que oui, à deux journées de la fin de la phase classique. In fine, on n'a pas reçu d'offre officielle d'Everton pour Belfodil. Il ne s'implique plus ? Il a connu un creux fin janvier, puis a joué quelques matches corrects. Contre Malines il n'a pas été bon, mais le foot, c'est cyclique. Il manque de confiance et perd sa motivation. Mais c'est la dynamique qui n'est pas bonne. Il y a un mal-être."

Un club plus structuré

Le principal atout de Bruno Venanzi pour défendre son bilan est la stabilité apportée à l'ensemble du club. "Il y a une structuration et un organigramme qui est maintenant clair pour tout le monde depuis le départ de Daniel Van Buyten et Bob Claes", dit-il. "Tout est plus clair en externe ET en interne."

Cette "guerre des clans" entre Big Dan et Olivier Renard a fait perdre beaucoup d'énergie au club. "J'ai pris la déicision de me séparer de Daniel, car je voulais entretenir une saine rivalité entre lui et Olivier", avoue aujourd'hui Bruno Venanzi. "Mais j'ai constaté que je n'ai pas su gérer cette rivalité, qui est devenue malsaine. Quand on est gestionnaire d'entreprise, on prend également la décision en fonction du rapport qualité-prix (NdlR: or, le salaire de Daniel Van Buyten était assez élevé). C'est aussi trivial que ça. Aujourd'hui, je suis entièrement satisfait de Renard."

"La dynamique est bonne au niveau du comité de direction, qui n'existait pas", continue-t-il. "On a mis en place des plans financiers, une politque de RH. (...) Le club perdait sept millions d'euros, cela veut dire que si on ne changeait pas la dynamique, on risquait de ne pas avoir de licence. J'ai remis dix millions d'euros il y a quelques semaines pour un nouveau bâtiment pour l'Académie. (...) Les comptes sont à l'équilibre. C'est important pour le developpement futur. Mais c'est moins sexy d'investir dans un bâtiment ou les jeunes, car le rendement n'est pas direct."

Retenir les jeunes

L'Académie, c'est bien cela qui va faire "revivre un club comme le Standard", pour Venanzi. "Jérôme Deom commence à jouer de plus en plus (NdlR: quatre apparitions en PO2)", dit Venanzi. "Mais en deux, trois, quatre ans, on a perdu nos plus grands talents (Zinho Vanheusden, Thibaud Verlinden). Notre génération dorée est partie, car on n'a pas assez cru en elle ou pas assez investi."

Plus de jeunes ne signifie pour autant pas que le club ne compte pas recruter. "On cherche des joueurs d'expérience, avec un profil belge et qui ont l'ADN Standard, qui vont se battre pour le club", précise-t-il, avant de citer en exemple Dieumerci Ndongala. "Les jeunes de l'Académie ont trempé dans cette ambiance depuis leur plus jeune âge. Ils savent ce qu'un supporter attend. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Et il faut savoir les retenir.".

Le président se montre nettement moins dissert lorsqu'on aborde le cas du coach. Francky Vercateuren est-il pisté ? Et Sergio Conceiçao ? Il n'en dira rien, tout en ne fermant pas la porte à Luciano D'Onofrio ! "Je suis propriétaire à 99,99% de la SA Standard de Liège et je compte bien le rester. Mais si il peut nous amener de bons joueurs, tout comme un autre agent, pourquoi pas ?"