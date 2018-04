Les adversaires essayent de monter des stratégies pour contrer Mehdi Carcela et Edmilson Junior mais, pour le moment, personne n’a encore trouvé la bonne formule. Les deux artistes liégeois ont multiplié les gestes techniques et se sont montrés décisifs en plantant un but et distribuant deux passes décisives. "C’est vrai que cela se passe très bien entre nous mais vous savez, cela fait déjà longtemps que nous nous connaissons. Nous avons joué ensemble, et pas uniquement au Standard", commente l’ailier marocain. "Techniquement, Junior est vraiment très fort. Le coach nous donne assez de libertés, ce qui nous permet d’amener du danger devant le but adverse. Pour le moment, cela marche plutôt bien."

À un point tel que les adversaires commettent beaucoup de fautes sur les deux techniciens. Mehdi Carcela arborait d’ailleurs un pansement sur la joue gauche après la rencontre. Mais cela ne l’empêche de continuer à considérer le football comme un simple jeu, comme en témoigne le cœur qu’il a formé avec ses mains juste avoir trompé Matz Sels. Une réalisation dédiée à sa maman. "Cela vient du Maroc. Cela peut se traduire par ‘ma beauté’", sourit-il. "Je ne sais pas si j’ai planté un but à la Carcela mais j’ai bien observé où se trouvait le but adverse et j’ai armé une frappe du gauche. C’est vrai que je marque souvent contre Anderlecht mais moi, j’aime les gros matches et les playoffs. Enfin, les playoffs 1, hein…"

Justement, le Standard a un beau rôle à jouer dans ce mini-championnat. "Nous jouons sans pression, ou du moins avec moins de pression que nos concurrents car notre objectif est déjà atteint, à savoir une qualification pour la prochaine Coupe d’Europe. Mais nous sommes dans ces playoffs pour quelque chose de bien, et gagner un maximum de matches", dit-il. À ce titre, il a tenu à rappeler le mérite de Ricardo Sa Pinto dans cette belle remontée au général. "Il abat du très bon travail et il comprend bien ses joueurs. Il a formé une famille et nous, dans le vestiaire, nous voulons qu’il reste. Mais ce n’est pas nous, les joueurs, qui prenons ce genre de décision."

Mais le message est quand même bien passé…