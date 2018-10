Standard La séance devant la chambre d'appel de la Commission des Litiges prévue le 26 octobre a été avancée à.... ce matin !





Deux mois et seize jours ! Voici le temps qu'il aura fallu pour que la décision dans le feuilleton de la suspension de Mehdi Carcela (mais aussi de Wesley et Ocansey) soit enfin rendue! Mehdi Carcela avait été expulsé en fin de match à Waasland-Beveren le 3 août dernier. Après 77 jours d'attente et moultes appels et autres reports d'audience, la séance devant la chambre d'appel de la Commission des Litiges se tiendra bien ce vendredi à 11h. Pour rappel, l'audience qui devait se tenir le vendredi 12 octobre avait été reporté au 26 octobre par la Commission des Litiges d'appel de l'Union belge qui estimait devoir recevoir la preuve formelle que la Pro League a validé aussi le tableau indicatif des amendes de l'an dernier. Elle invitait ainsi le parquet à apporter la preuve positive de l'approbation officielle de ce tableau indicatif des sanctions sur lequel la poursuite du parquet est basée. Mais finalement, alors qu'un membre de la chambre n'était pas libre avant le 26, ce dernier a finalement trouvé du temps ce matin et la séance, sans Mehdi Carcela, se déroulera bien à 11 heures.

Acquittés depuis le.... 25 août !

© BELGA



En principe, il s'agira du dernier acte de cette série de mauvais goût qui tient en haleine le monde du football belge depuis bien trop longtemps. Pour rappel, Carcela, Ocansey et Wesley avait été acquittés en appel le 25 août dernier, soit il y a près de deux mois. Michel Preud'homme saura donc ce vendredi s'il peut disposer ou non de son international Marocain demain au Canonnier (18h) face à Mouscron. Car si la chambre d'appel de la Commission des Litiges inflige une suspension, elle sera effective de suite. Cela voudrait donc dire que Wesley (Bruges) pourrait louper la rencontre de ce soir (20h30) face à Waasland-Beveren si la décision d'une éventuelle suspension devait tomber une heure avant le coup d'envoi.