Contre La Gantoise, les Rouches ont réussi leur entrée dans la Jupiler Pro League version 2018-2019 en l’emportant. Comme l’a dit Preud’homme : "Tout n’a pas été parfait, surtout défensivement", mais Sclessin peut tout de même se réjouir de cette première victoire en championnat.

On le sait, certains joueurs sont arrivés ces derniers jours et pourraient apporter encore plus de concurrence. Lestienne, victime d’un incident domestique, n’a pas joué à OHL et il est donc difficile de savoir où il en est. En revanche, Carcela et Sa ont joué une bonne heure de jeu contre les Louvanistes.

Emilio Ferrera, qui était sur le banc pour cette rencontre, dresse le bilan de la prestation des deux joueurs : "Mehdi a fait une bonne rentrée, surtout qu’il n’avait plus joué depuis un certain temps et qu’il n’avait qu’une semaine d’entraînement dans les jambes. Il a un niveau acceptable, tout comme Sa. Ce dernier s’est montré disponible et a eu de bonnes sensations durant le match."

Le Standard pourra donc bientôt compter sur ces deux joueurs, mais pas en même temps. D’ici quelques jours, Mehdi sera prêt et il devrait normalement être dans la sélection du Standard pour le déplacement à Waasland-Beveren vendredi. En revanche, le Portugais devra certainement patienter une semaine et la venue du Cercle. Il lui manque du rythme et cela s’est vu même contre de faibles Louvanistes.

"On sait qu’Orlando a un autre gabarit que Mehdi, on ne le récupérera pas dans 3-4 jours", ajoutait d’ailleurs Emilio Ferrera.

Un troisième larron pourrait très bien entrer en ligne de compte : Carlinhos. Affûté comme jamais, le Brésilien a joué les 90 minutes sur la pelouse de Den Dreef et il a été excellent. Accessible, dans le rythme, buteur, il a démontré au poste de numéro 10 que Michel Preud’homme allait pouvoir compter sur lui pour les prochaines échéances. Et comme le troisième tour de la Ligue des Champions arrive déjà dans une dizaine de jours, il devrait recevoir sa chance dans l’une ou l’autre rencontre. Ce sera à lui de montrer dans un match à enjeu qu’il peut être consistant et décisif.

Étant déjà de qualité, le noyau du Standard s’élargit maintenant en quantité. Quand on sait que Cimirot et Bokadi sont encore aux soins. Tous les voyants sont au vert pour le Standard.