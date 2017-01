Durant le stage hivernal, brossé par le Français, les Liégeois ne s’étaient déjà pas attardés sur son absence. Aujourd’hui, le fait qu’Adrien Trebel ait pris le cap du rival éternel ne semble pas davantage affecter le vestiaire rouche, que du contraire même.

"Trebel ? Je lui souhaiterai un bon match comme je l’ai fait avec Vanaken la semaine dernière contre Bruges", lance Alexander Scholz, héritier du brassard de Trebel. "Il est parti et nous, on continue sans lui. Je n’aime pas de parler des adversaires en particulier et ce, même s’ils étaient encore mes coéquipiers il y a peu. Il n’est plus là, point à la ligne."

Si Alexander Scholz semble indifférent, c’est surtout parce qu’il en avait gros sur la patate par rapport au comportement du Français dans le vestiaire rouche. À vrai dire, le groupe de Jankovic s’est dit soulagé de son départ d’où cet amas de déclarations sans émotion à l’égard de la signature de l’ancien nantais du côté de Saint-Guidon.

"J’ai dit plusieurs fois que c’était un super joueur; tout le monde est d’accord là-dessus. Il a pris la décision de partir, je la respecte et je me concentre sur les joueurs qui sont à ma disposition", s’est contenté de dire Aleksandar Jankovic, qui reprochait à Trebel son manque de leadership.

Enfin, Jean-François Gillet revenait sur le transfert de Trebel avec un brin de philosophie. "C’était notre capitaine et il a opté pour l’ennemi. Dimanche, ce ne sera pas Trebel - Standard mais bien Anderlecht - Standard."





"S’il est fit, Dossevi entre en ligne de compte"

Éliminé durant la semaine à la Can avec le Togo, Matthieu Dossevi était attendu, ce vendredi après-midi, à l’Académie du Standard. L’ailier droit de Sclessin a quasiment tout joué à la Can, retrouvant le rythme après des semaines compliquées en bord de Meuse. "On va voir dans quel état physique il se trouve. Il sortait d’une période de quasiment deux mois sans jouer avant de partir à la CAN. En dépit de la déception de l’élimination, il a au moins repris le rythme", précise Jankovic.

Vendredi, le Serbe ne savait pas encore s’il allait pouvoir compter sur le Togolais. "S’il est fit , évidemment qu’il entre en ligne de compte pour dimanche."