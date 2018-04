Le 31 janvier dernier, alors que Mehdi Carcela patientait dans la salle d’attente, Dieumerci Ndongala, lui, quittait Sclessin direction Genk sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Lors de la première partie de saison, le Bruxellois n’a pas été en réussite sous le maillot rouche malgré quelques bonnes prestations dont celle en Coupe à Ostende. "Je pense sincèrement que cela aurait pu fonctionner pour moi au Standard. Je suis arrivé blessé et il me fallait du temps pour revenir à mon vrai niveau. Le Standard n’avait pas besoin d’un Ndongala à 50 %", nous précisait-il en février dernier.

Barré sur les flancs par Mpoku et Edmilson, et davantage avec l’arrivée de Carcela, Ndongala a retrouvé du plaisir et des couleurs sous le maillot de Genk. Avec deux buts et un assist, il a participé à la qualification des Limbourgeois pour les PO1 au cours desquels il a inscrit un but à Charleroi permettant à Genk de prendre un point.

Dans le Limbourg, Dieumerci Ndongala a donc le vent en poupe et les dirigeants genkois ne s’y trompent pas puisqu’ils envisagent très sérieusement de lever l’option qui s’élève à 1.35 M d’euros pour s’attacher les services du joueur de 26 ans.

Mais le plan du club de Genk consisterait pourtant bien à se séparer de Dieumerci Ndongala dès l’été prochain. Par ses bonnes prestations, Ndongala a déjà attiré les regards de plusieurs clubs étrangers qui ont frappé à la porte de la direction limbourgeoise.

Cette dernière pourrait donc bien lever l’option pour vendre son joueur dans la foulée et ainsi réaliser une belle plus-value. On sait que Genk excelle dans ce domaine. D’un point de vue technique, Genk a jusqu’au premier mai pour lever l’option, sans quoi Ndongala reviendrait au Standard qui pourrait donc le revendre à meilleur prix.

De son côté, Philippe Clément ne verrait pas ce montage d’un bon œil. Très satisfait du rendement de Ndongala, le coach de Genk sait l’importance que le Congolais a dans son effectif et il n’est, à l’heure actuelle, pas disposé à le voir quitter le navire après seulement six mois.





Le Standard touchera 30 % sur la revente de Vanheusden

En 2015, les murs de l’Académie avaient tremblé au moment de l’annonce du départ du plus prometteur de ses membres : Zinho Vanheusden. À 15 ans, le défenseur central s’engageait avec l’Inter Milan. Ce départ avait créé quelques remous, puisque le Standard réclamait une indemnité au club italien pour son joueur, menaçant même d’avoir recours à la justice. Après quelques mois de négociations, les deux clubs sont tombés sur un accord au travers de divers bonus qui devaient rapporter, plus ou moins, un million d’euros au Standard.

Aujourd’hui, Zinho Vanheusden a effectué son retour au Standard sous la forme d’un prêt, sans option d’achat, d’un an et demi. Dans un entretien accordé à Sport/Foot Mag, Olivier Renard a déclaré que le Standard est copropriétaire du joueur avec l’Inter Milan. Lors des négociations en 2015, le Standard avait en effet obtenu de l’Inter qu’il lui reverse 30 % du montant d’un éventuel transfert.