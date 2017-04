Standard Le nouveaudu Standard a tenté des choses, mais cela n’a pas payé.José Jeunechamps a commencé son interim à la tête du Standard par une défaite (1-0) à Malines. Si le résultat est similaire à ceux d’Aleksandar Jankovic, il y a eu du changement.

Son Onze de base

José Jeunechamps a relancé Goreux mais il a surtout opté pour un système avec trois médians axiaux. "Aleksandar Jankovic a essayé beaucoup de duos. Mais, comme cela n’a pas fonctionné à deux, on a essayé à trois. Beaucoup de gens penseront sans doute qu’on a joué en 4-3-3, mais l’idée était de faire un 4-3-2-1. Les deux soutiens d’attaque devaient rentrer dans l’axe, pour densifier la zone et attirer les backs afin de profiter des espaces sur les flancs. Mais on ne l’a pas assez fait. C’était un nouveau système, qu’on n’a pu travailler que quatre, cinq jours."

Son coaching

