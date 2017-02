Une toute petite bonne nouvelle pour le club rouche...

La Cour belge d'arbitrage pour le Sport (CBAS) a donc confirmé lundi qu'aucun point ne serait attribué aux deux équipes de Charleroi et du Standard, dont le derby avait été arrêté le 4 décembre au Mambourg, alors que les Zèbres étaient menés 1-3 face aux Rouches.

Une décision conforme à l'article 1917.3 du règlement fédéral. Mais l'appel du Standard n'a pas été vain pour autant puisque dans la foulée, l'arrêt annule la sanction d'un match à huis clos effectif, prononcée le 15 décembre par Chambre extraordinaire de la Commission des litiges en application de l'article 1919.16. La CBAS a en effet tenu compte "des réels efforts techniques et financiers accomplis par le Standard de Liège pour prévenir ou empêcher les débordements de ses supporters (...). Si l'on ajoute à cela que "le club visiteur ne dispose pas des mêmes moyens que le club visité pour assurer la sécurité et la police du stade", on conclut que "la condamnation à un match à jouer à huis clos n'apparaît par appropriée au vu de la circonstance que le Standard de Liège intervenait en qualité de club visiteur et au vu des efforts qu'il semble aujourd'hui fournir pour lutter contre les dérives de ses supporters", est-t-il précisé dans les attendus.

On notera que la Cour ne suit pas l'argument du Standard affirmant que le club visiteur ne peut être contraint à une obligation de résultat, ni donc être considéré comme "conjointement responsable", et que le règlement est par conséquent "à la fois contraire aux lois du jeu et à la règlementation de la FIFA et de l'UEFA".

La Cour souligne en effet au contraire que "la responsabilité disciplinaire des clubs du fait de leurs supporters est bien admise dans l'ordre juridique sportif. Cette responsabilité est visée non seulement par les articles 1917 et 1919 du Règlement de l'URBSFA, mais aussi par l'article 67 du Règlement FIFA ainsi que par l'article 16 du Règlement disciplinaire de l'UEFA".

De plus, concrètement, la Cour constate que le Standard ne soutient pas et ne rapporte pas la preuve de ce que les incidents ayant provoqué l'arrêt du match n'auraient pas été provoqués par ses supporters. Il est par ailleurs établi que les incidents sont imputables tant à certains "supporters" du Standard qu'à certains "supporters" de Charleroi, le principe même d'une responsabilité objective et solidaire des deux clubs étant justifié.

Mais "si la sanction consistant dans la non-attribution des points est dès lors adéquate et proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, celle qui consiste dans le huis clos est d'une autre nature car elle comporte de lourdes conséquences financières pour le club (perte des recettes). L'application automatique sans considération d'aucune cause de justification de l'article 1919.16 pourrait donc avoir des effets disproportionnés".

Le Collège arbitral, en conséquence, approuve et confirme la sanction dans la non attribution des points, ainsi que les amendes, se justifiant par "la gravité des faits, la nécéssité de lutter contre les dérives de certains supporters et des antécédents du Stantard de Liège. Il supprime en revanche la condamnation à un match à jouer à huis clos qui n'apparaît pas appropriée au vu de la circonstance que le Standard intervenait en qualité de club visiteur, mais "maintient le sursis pour le huis clos prononcé précédemment par la Commission des Litiges".