La CBAS a rendu son verdict. Les Rouches n'ont pas obtenu gain de cause et perdent pratiquement toutes chances de se qualifier pour les Playoffs 1.

Il n'y aura pas non plus de match à huis clos à Sclessin.



Voici le communiqué du Standard:



"Le Standard de Liège a pris connaissance ce jour de la décision de la CBAS dans le cadre du dossier des incidents survenus lors du match Charleroi - Standard du 4 décembre dernier. Cette décision maintient la sanction de non attribution des points aux deux clubs, mais met à néant la sanction consistant à infliger au Standard des matches à bureaux fermés.



Le Standard de Liège va prendre le temps d'étudier les motivations de cette décision et se prononcera dans les prochains jours par rapport aux suites qu'il entend éventuellement apporter à cette affaire."