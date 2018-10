Revenu de ses obligations internationales avec le Congo dans la matinée de vendredi, Christian Luyindama était finalement fidèle au poste samedi soir à Mouscron. "Je suis rentré vendredi après huit heures de vol. J’avoue avoir ressenti la fatigue mais j’ai tout de même donné le meilleur de moi-même" , assure celui qui s’est livré à un beau duel avec le Mouscronnois Pierrot.

Christian Luyindama regrettait, comme tous les Liégeois, les deux points perdus. "On était évidemment venus pour gagner; on assume ce match nul. On reste concentrés pour les prochaines échéances."

D’un point de vue personnel, le Congolais estime avoir rempli sa tâche.

"J’ai l’habitude de devoir défendre face à deux attaquants. Il est vrai qu’en première période c’était un peu compliqué pour nous de par le dispositif tactique des Hurlus. Après le repos, j’ai davantage étudié leur positionnement et je les ai maîtrisés."

Depuis le début de la saison, Christian Luyindama donne, à certains moments, des sueurs froides à ses supporters. Ce fut encore le cas à Mouscron, où il a à quelques reprises donné le sentiment que c’était un peu trop facile. "Non, ce n’est pas mon impression" , rétorquait le robuste défenseur central. "Mouscron, c’est une équipe délicate à manier. En Belgique, il n’y a pas de petite formation, c’est difficile pour tout le monde."

Solide la saison dernière, Luyindama a parfois perdu de sa superbe depuis le début de saison. L’international congolais fait le point sur son évolution.

"Dans le foot, tu ne peux pas toujours rester à 100 %. Il y a des hauts et des bas, c’était le cas pour moi cette saison. En début de campagne, c’était un peu compliqué, je dois bien l’admettre. La philosophie a fondamentalement changé et j’ai dû me familiariser avec le système de jeu du nouveau coach. Maintenant, je vois et je comprends ce que le coach attend de moi, de nous, à savoir repartir proprement depuis l’arrière."

Aujourd’hui, Luyindama se dit satisfait de ses progrès. "Si vous analysez mes matches, vous constaterez que, techniquement, j’ai tout de même progressé. Je ne suis plus le même Christian Luyindama et je continue à travailler. Dans quels domaines ? Tous."