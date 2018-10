Le défenseur camerounais était ravi par la prestation du Standard face à Bruges (3-1). Et il espère que le club pourra tenir ce niveau pendant de longues semaines.





Les sourires étaient larges et l'esprit léger pour les joueurs du Standard au moment de quitter, dimanche soir, Sclessin. Il faut dire que les Liégeois ont été parfaits de la première à la dernière seconde face à Bruges pour battre le champion en titre (3-1). Dans ce genre de match, il est toujours difficile de ressortir un élément du lot mais il est évident que l'apport des deux latéraux a été prépondérant. Luis Pedro Cavanda et Collins Fai ont pleinement profité des espaces pour donner des centres et étirer cette défense brugeoise, sans pour autant oublier leur boulot défensif. "Nous avions envie de signer un gros match pour continuer notre belle série de victoires et puis il fallait prendre les trois points pour conserver notre place dans le Top 5", expliquait le droitier camerounais. "Le coach voulait que nous bousculions le plus vite possible notre adversaire, sans laisser la possibilité à Bruges de développer son jeu."

Cela a plutôt bien fonctionné, notamment grâce à l'apport du public qui a mis une ambiance de feu durant l'ensemble de la rencontre. "C'était juste waouw (sic). Les fans nous ont poussés dès le début du match et cela s'est vu au niveau de la détermination de chaque joueur. Maintenant, on va faire le maximum pour conserver ce niveau car c'est que l'entraîneur attend de nous. On va essayer de se baser là-dessus pour continuer à avancer. Ce ne sera pas évident car la motivation n'est pas tout le temps la même mais on va essayer."

Car si le Standard peut reproduire 90% de ce qu'il a fait contre Bruges, il pourra avoir de belles ambitions. Pendant 90 minutes, les joueurs ont parfaitement respecté les consignes du staff technique. "Il ne fallait pas laisser trop d'espace car les Brugeois savent en profiter et surtout ne pas les laisser s'installer dans notre camp. L'efficacité était également importante car Bruges peut revenir à tout moment dans un match si on parvient pas à à concrétiser ses occasions. Collectivement, c'était en tout cas l'un des meilleurs matches depuis que je suis en Belgique car on a vu que les titulaires et les remplaçants étaient tous au top."

Ce qu'il faudra montrer chaque semaine...