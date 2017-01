Après un stage d’une semaine en Espagne pour le moins mouvementé avec l’absence d’Adrien Trebel et les spéculations et négociations autour d’Ishak Belfodil, les Rouches retrouveront Sclessin ce dimanche pour un match déjà capital.

Après avoir perdu trop d’unités durant le mois de décembre (bilan de six sur douze sans tenir compte du match à Charleroi), les Standardmen n’ont plus vraiment le choix s’ils veulent à nouveau intégrer le Top 6 : ils doivent enchaîner les victoires. La tâche des hommes de Jankovic s’annonce tout de même ardue avec la réception de Bruges avant deux déplacements périlleux à Eupen et Anderlecht.

Pour rejoindre le top 6 et donc participer aux playoffs 1, le Standard devra impérativement résoudre ses soucis défensifs. En effet, si le Standard marque facilement, il encaisse tout aussi facilement. Les chiffres sont assez impressionnants : treize buts concédés sur les dix derniers matches de 2016.

"Je suis conscient que nous n’avons plus gardé le zéro derrière depuis le déplacement au Panathinaikos" (NdlR : le 3 novembre), reconnaît Aleksandar Jankovic.

Durant la trêve, le coach serbe aura donc insisté sur la fragilité défensive de ses troupes. "Résoudre nos problèmes défensifs ne passera pas par des déclarations chocs dans les médias. Mais sachez qu’on a travaillé énormément sur ce souci. Je suis assez critique et je sais que rares sont les matches dans lesquels nous avons affiché une belle stabilité dans notre jeu."

Trop souvent cette saison, les Liégeois ont concédé des buts facilement évitables.

"On travaille dessus depuis des mois et on continuera à enfoncer le clou", assure Jankovic. "Le fait de ne pas être stable met le doute au sein de l’équipe lorsqu’on se fait contrer. Il faut impérativement que nous remédions à cela."

Cela passera peut-être par un changement de dispositif tactique. Depuis des semaines, Jankovic prépare ses troupes à évoluer dans un système à trois défenseurs. Un système qui a été peaufiné durant la trêve hivernale.

"Je sais très bien que si on encaisse, vous allez dire que c’est à cause du système. Mais, par exemple, à Saint-Trond, en supériorité numérique, on a joué à quatre derrière et personne n’a parlé du système."

Pour le coach du Standard, le débat autour du système n’a pas lieu d’être. "C’est l’animation qui prime avant tout. Et cette dernière est la même que l’on joue à trois ou à quatre en défense. D’ici la fin de la saison, on doit être capable de passer d’un système à l’autre sans problème."

Un système à trois défenseurs qui est également prôné du côté de Bruges où Michel Preud’homme semble satisfait de ses troupes lorsqu’elles évoluent dans ce système. "Ce système me permet d’aligner Poulain, Denswil et Engels ensemble. Ce système nous a réussi à plusieurs reprises", a précisé le coach liégeois des Brugeois.