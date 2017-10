Un mètre nonante-et-un pour nonante-et-un kilos de muscles. Christian Luyindama a des arguments à faire valoir au cœur de la charnière centrale liégeoise. Ce dimanche face à Courtrai, le solide international congolais disputera son cinquième match de Pro League dans la peau d’un titulaire. L’occasion de se pencher sur l’apport de celui que l’on surnomme au Congo The Strongman (l’homme fort) avec notre consultant, Alex Teklak.

La carrure d’un patron

Avec son gabarit, Luyindama en impose. Mais c’est surtout sa complémentarité avec Kostas Laifis qui doit satisfaire Sa Pinto. "Il a eu l’art d’être un bon complément pour Laifis", précise Alex Teklak. "Auparavant, la charnière Scholz-Laifs souffrait. Les deux hommes n’osaient plus prendre leurs responsabilités. L’un comme l’autre, ils n’arrivaient plus à endosser le costume du boss. Avec Luyindama, c’est différent et les choses sont nettement plus claires. Il suffit de les voir jouer ensemble ou même de les voir sur photo pour constater leur complémentarité."

Il bonifie Laifis

(...)