Samedi à Walhain, alors que le coup de sifflet final avait retenti depuis de longues minutes et tandis que les joueurs avaient regagné les vestiaires depuis un petit temps, Ricardo Sa Pinto, lui, profitait toujours d’un bain de foule prolongé. Selfies, autographes et quelques mots échangés avec les supporters, Ricardo Sa Pinto était clairement en pleine campagne de séduction, et cela fonctionne plutôt bien. "C’est important d’aller au contact et de prendre la température auprès des fans. Leur donner de l’attention, c’est le minimum que l’on puisse faire, car c’est eux qui vont nous porter tout au long de la saison", précise le coach.

