La nouvelle défaite enregistrée, mardi soir, face à Waasland-Beveren a démontré que le Standard avait bien besoin d’un entraîneur de renom pour la saison prochaine. Pour le moment, la direction reçoit de nombreuses lettres de candidature, certaines sérieuses et d’autres plus farfelues (certains coachs amateurs ont proposé leurs services).

Ce large choix n’a pas éloigné les décideurs liégeois de leur cible prioritaire, à savoir Sergio Conceição. Le technicien portugais semble réunir toutes les qualités requises pour réussir en bord de Meuse et ses derniers résultats démontrent qu’il peut décrocher des résultats partout.

Mais ce dossier n’est pas le plus aisé car Nantes n’a pas l’intention de le lâcher. Mardi après-midi, une réunion a été organisée entre la direction nantaise et Sergio Conceição pour évoquer la prochaine saison et surtout les ambitions du club. À l’issue de cette entrevue, le président local, Waldemar Kita, a accordé un petit entretien à nos confrères de Presse Océan et déclaré que "ça plaisait à Sergio d’être chez nous car nous répondons à ses besoins. Il restera à cent pour cent. Nous respectons le travail qu’il fait et lui aussi est respectueux."

Des déclarations assez optimistes qui pourraient donner le sentiment que le dossier est définitivement clôturé. La vérité est bien plus compliquée car jamais Sergio Conceição n’a lui-même déclaré qu’il était certain de prolonger son séjour à Nantes au-delà la saison actuelle. Waldemar Kita essaye, avant tout, de rassurer ses supporters et de rejeter la pression sur les épaules de son ancien entraîneur.

Bref, le dossier n’a pas avancé d’un iota durant la semaine et il n’est même pas à exclure qu’une rencontre avec la direction du Standard ne soit programmée prochainement.