Recruté dans les dernières minutes du mercato hivernal, Mehdi Carcela n’a pas mis longtemps avant de retrouver ses marques à Sclessin.



Désormais capitaine (en l’absence de Pocognoli et Mpoku), Mehdi Carcela est le maître à jouer des Rouches. Le Marocain est quasiment décisif à tous les matches depuis son retour. De quoi donc inciter la direction à lever l’option de son prêt et verser les 2.5M€ à Grenade pour s’attacher, à nouveau, définitivement ses services. C’est un secret de Polichinelle depuis quelques semaines : les dirigeants rouches vont lever l’option afin que Carcela demeure à Sclessin et soit à nouveau un pion majeur de l’équipe la saison prochaine qui verra le retour du club sur la scène européenne.



À l’heure actuelle, rien n’est encore signé mais la décision devrait tomber avant la fin du mois d’avril. Mehdi Carcela signera alors un contrat d’une durée de trois ans.