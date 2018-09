Marin a été fortement courtisé mais dans la tête du Roumain, les choses étaient claires

En avril dernier, nous révélions l’intérêt de l’AS Rome pour Razvan Marin. Le club italien était prêt à mettre 10M € mais pour le Standard, il était hors de question de se séparer de son médian. Récemment, son agent a confirmé l’information. "Nous avons parlé avec l’AS Roma, l’AS Monaco et la Sampdoria, mais Razvan a choisi de rester au Standard", a précisé Pietro Chiodi. Cet été, Marin a été fortement courtisé mais dans la tête du Roumain, les choses étaient claires, comme il nous le précisait en juillet dernier. "C’est gratifiant de savoir que des clubs s’intéressent à moi mais mon esprit est au Standard et je veux continuer à me développer ici. Il y a une compétition européenne à jouer et c’est le plus important à mes yeux." Sous contrat jusqu’en 2021, Razvan Marin a pris une autre dimension la saison dernière si bien que la direction a décidé de revoir ses émoluments et de le prolonger. Dans le courant du mois d’août, cela a débouché sur un nouveau contrat portant jusqu’en 2023.