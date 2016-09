Coulibaly: "Benito Raman n’est pas le bad boy décrit dans la presse"

Standard

S’il y a un Standardman qui revient dans toutes les discussions depuis une semaine, c’est bien Benito Raman. Critiqué pour son manque de réalisme contre le Celta Vigo, il a bien réagi à Lokeren en inscrivant le seul but du match... après deux occasions manquées. L’occasion de donner un coup de projecteur sur l’attaquant de 23 ans à travers le témoignage d’un joueur qui a été son coéquipier tant à Gand qu’à Courtrai: Elimane Coulibaly.

"Benito, c’est mon petit…" sourit l’attaquant de 36 ans, actuellement libre et à la recherche d’un club."J’étais là quand il a fait ses débuts dans le noyau pro des Buffalos . Il avait 16 ans, il était tout frêle. Il s’entraînait avec nous quand les internationaux partaient. Il se retrouvait face à des gros gabarits, comme moi, Lepoint, etc. On avait peur de le blesser. Mais on a vite compris qu’il ne fallait pas se fier aux apparences : malgré sa petite taille, il gagnait des duels aériens contre moi… Il n’a jamais été complexé par son gabarit. Il se donne à 200 %."

