Si sa montée à Eupen avait été laborieuse, Danilo a montré un autre visage sur la pelouse anderlechtoise. Si "le rythme va revenir petit à petit", comme il le concède, le médian brésilien, prêté par Braga, ne s’est pas ménagé et a arraché de nombreux ballons. "Je préfère évoluer comme médian offensif mais, dans le football moderne, il est indispensable de récupérer le cuir dans les pieds adverses", dit-il.

La saison dernière , il avait fait parler de lui en arrachant assez fermement un ballon dans les pieds de Neymar. "Il doit avoir l’habitude de ramasser quelques coups durant les rencontres. On va dire que j’ai un petit peu la même grinta que Sergio Conceição . (sourire) Il a été mon entraîneur à Braga. Tactiquement, il est très fort et humainement, je suis content de l’avoir croisé. C’est une bonne personne."

Danilo est attendu en bord de Meuse. Il faut dire que sa carte de visite mentionne, tout de même, des passages à Valence et à Benfica mais aussi une finale de la Coupe du Monde des moins de vingt ans. Il est également comparé à un certain Sergio Busquets. "Je ne le savais pas, mais cela fait plaisir. On n’a quand même pas le même jeu", sourit-il. "Jouer en équipe nationale du Brésil est un rêve mais tout est possible dans le football. Personnellement, je ne me prends pas la tête; je vis au jour le jour. Une carrière peut très vite décoller ou s’écraser. Mon but est de jouer un maximum de matches au Standard, au sein d’une compétition où on court beaucoup."

Un championnat où il espère faire mieux que Gabriel Boschilia, son ancien équipier chez les Espoirs brésiliens. "Je lui ai parlé avant de signer ici. Il m’a encouragé à venir."