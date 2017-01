Adrien Trebel n’a pas accompagné le reste du groupe du Standard en stage en Espagne. Il n’a pas digéré que le Standard refuse une offre de Gand. Voici la réaction du joueur à la DH, par la voix de son agent.

"Nous pensons avec Adrien qu'il faut être clair et ne pas jouer un jeu malsain et hypocrite. Toute la Belgique sait que le Standard veut vendre Adrien Trebel d'autant qu'Adrien pense que c'est le moment de changer de club, son cycle étant arrivé au bout à Sclessin. D'ailleurs le signal donné par la Direction avec le retrait du brassard est une décision radicale et un message on ne peut plus clair au joueur et au monde extérieur."

"Le Standard a d'ailleurs mis en application sa volonté et négocie la vente d'Adrien avec plusieurs clubs, belges et étrangers. Ni Adrien, ni moi mais bien le Standard, avec des fluctuations de prix au gré des jours et des interlocuteurs. À quoi sert il dès lors de partir en stage pour attendre que la direction finalise sa vente avec un club tiers ? Adrien ne boude pas. Il est resté au début de la saison malgré une offre salariale faramineuse des Émirats.

"Adrien ne souhaite pas polémiquer et encore moins dire du mal de ses dirigeants. Bruno Venanzi, Adrien et moi connaissons la réalité des faits, la chronologie et les initiatives prises pour vendre Adrien Trebel. Pour l'heure, il n'est pas nécessaire de créer des problèmes dans la Presse, ni d'en dire plus. Nous attendons maintenant que la Direction finisse ses négociations dans le respect de toutes les parties et des engagements pris."