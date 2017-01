Le médian prêté par Braga à Benfica devrait être le troisième renfort liégeois.

Ces dernières heures, la direction liégeoise s'active pour renforcer qualitativement le noyau. Ainsi, après Razvan Marin, le Standard est sur le point de recruter un second médian axial en la personne de Danilo Barbosa. Ce jeune et talentueux médian brésilien appartient à Braga et était prêté à Benfica depuis le début de saison.

S'il n'a pas énormément joué cette saison (5 matches), Danilo a su convaincre les dirigeants de Benfica au point que l'ancien club de Carcela devrait déposer une offre ferme pour le mois de juin. Mais en attendant, Danilo doit trouver du temps de jeu et il a été demandé à son agent de lui trouver un nouveau port d'attache et ce sera bien Sclessin.

Le deal devrait donc rapidement se conclure. Danilo Barbosa serait donc prêté sans option d'achat.